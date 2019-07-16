Апелляционный орган ВТО принял решение в пользу Китая по торговому спору с США

ЖЕНЕВА, 16 июля. /ТАСС/. Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) принял в пользу Китая решение в его споре с США, касающемуся американских пошлин на ряд китайских товаров, введенных в 2007-2012 годах. В опубликованном в Женеве во вторник заключении арбитры призвали Вашингтон привести свои меры в соответствие с Соглашением ВТО по субсидиям и компенсационным мерам.

"Апелляционный орган рекомендует Органу по разрешению споров (ОРС) просить США привести их меры <...>, не соответствующие их обязательствам по Соглашению по субсидиям и компенсационным мерам, в соответствие с этим соглашением", - отмечается в документе.

В случае невыполнения США этого решения Китай имеет право, в соответствии с правилами ВТО, ввести пошлины на американские товары.

Как пояснил в беседе с журналистами во вторник один из представителей на торговых переговорах в Женеве, говоривший на условиях анонимности, Апелляционный орган "поддержал выводы третейской группы, которая пришла к выводу, что США не в полной мере следовали ранее принятым решениям относительно американских компенсационных пошлин на ряд импортируемых китайских товаров". Представитель напомнил, что в мае 2016 года Китай инициировал спор с США по этим пошлинам, введенным Вашингтоном с 2007 по 2012 год. Соединенные Штаты мотивировали тогда свою позицию тем, что речь идет о продукции государственных предприятий Китая, и поэтому цена может быть "искаженной", то есть не отражать реальных затрат на производство. Речь шла о таких товарах, как стальные слитки, листовая нержавеющая сталь, горячекатаная сталь и поликристаллический кремний.

В постановлении рассмотревшей спор в ВТО третейской группы, опубликованном 21 марта 2018 года, по основным пунктам обоснованной была признана позиция Китая. В конце апреля того же года США подали апелляцию на решение третейской группы. КНР в мае также направила апелляцию в ОРС, поскольку по ряду моментов не согласилась с выводами арбитров.