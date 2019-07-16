Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Турецкие отельеры понизили цены для российских туроператоров из-за сокращения загрузки отелей. Об этом во вторник сообщает ассоциация туроператоров России (АТОР).

"На турецком направлении стало заметно больше спецпредложений (СПО) от отелей на июль и август. Дисконт достигает 10-15%. Отели, которые резко подняли цены на этот сезон, недосчитались туристов. На российском рынке все больше бронирования в последний момент (last minute)", - говорится в публикации.

По данным АТОР, летом 2019 года заполняемость номеров турецких отелей составляет от 70% до 90%. Показатель упал из-за повышения цен на фоне успешного туристического сезона в 2018 году. Но сейчас некоторые отельеры решили сделать скидки для туроператоров из России, чтобы полностью загрузить гостиницы в оставшиеся недели июля и в августе в надежде на бронирование в последний момент.

Несмотря на некоторые падение спроса из-за повышения цен, Турция по-прежнему остается самым популярным туристическим направлением у россиян. По данным ассоциации, на нее приходится 44% продаж туров в России.