Депутаты предложили предоставлять льготы на проезд только по картам "Мир"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил предложение группы депутатов обязать кредитные организации выдавать банковские карты, используемые для льготного проезда, только национальных платежных инструментов. Соответствующие поправки предложены к одобрению Госдумы в рамках рассмотрения во втором чтении законопроекта о требованиях к иностранным электронным кошелькам.

Согласно поправке, в случае использования платежных карт для обеспечения возможности получения физлицом мер соцподдержки, в том числе льгот при использовании транспортных услуг, кредитные организации обязаны предоставлять клиентам только национальные платежные инструменты.

Национальным платежным инструментом являются банковские карты "Мир". Таким образом, банки будут не вправе выдавать для получения льгот карты международных платежных систем Visa и MasterCard. При этом на сегодня российские банки уже обязаны выдавать бюджетникам, обратившимся за открытием нового счета, только карты национальной платежной системы "Мир".

Также в рамках законопроекта предлагается установить штрафы для процессинговых центров за приостановление проведения платежей, в том числе из-за санкций. Так, Банк России будет вправе взыскать с процессингового центра штраф в десятикратном размере суммы вознаграждения, уплаченного кредитной организацией этому центру за предшествующий месяц и в пятидесятикратном размере суммы вознаграждения в случае, если процессинговый центр уже приостанавливал проведение платежей.

Кроме того устанавливается, что с 1 апреля 2020 года банки должны будут направлять в ЦБ уведомление об участии или прекращении участия в иностранных платежных системах.