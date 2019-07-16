Экологически чистую продукцию России подготовят к иностранным рынкам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Роскачество займется сертификацией экологически чистой продукции и органической продукции российского производства для выхода производителей на иностранные рынки. Об этом ТАСС во вторник сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

"Перед Роскачеством стоит приоритетная задача вывести на иностранные рынки экологически чистую продукцию и органическую продукцию, произведенную в России, и параллельно способствовать их продвижению. Для этого мы работаем над взаимным признанием результатов сертификации органической и экологически чистой продукции в международных организациях ILAC и APLAC", - сказала она.

Роскачество приступит к выполнению этой задачи после вступления в силу закона об органической продукции 1 января 2020 года, уточнила Саратцева. Российская органическая продукция сможет выйти на международные торговые рынки, в частности европейские и азиатские.

Продукция с сертификатом органической и экологически чистой продукции будет размещена в едином реестре. Производители получат право размещать на упаковке единую государственную маркировку, которая обеспечит прослеживаемость товаров на всех этапах производства.

Законы о маркировке органической продукции и маркировке экологически чистой сельскохозяйственной продукции позволят ввести легальную классификацию таких групп товаров.

"Пока законы не вступили в силу на полках магазинов представлено множество продукции со знаком экологически чистой продукции, но и множество торговых марок, которые позиционируются как "эко", при этом насколько они соответствуют заявленным стандартам - неизвестно", - отметила заместитель руководителя Роскачества.

Законодательное регулирование

Закон об органической продукции подписан президентом России Владимиром Путиным 3 августа 2018 года. Документ, разработанный Минсельхозом, регулирует нормы производства органической продукции, ее хранения, транспортировки, маркировки и реализации. Положения закона не распространяются на парфюмерию, косметику, лекарства, семена лесных растений, продукцию охоты и рыбалки (за исключением продукции аквакультуры). Сертификацию будут проводить аккредитованные органы, производителям будет выдаваться сертификат соответствия. После этого у них будет право разместить на упаковке соответствующую маркировку.

В июле 2019 года Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии. По данным разработчиков проекта, его принятие позволит сформировать систему правового регулирования нового для России рынка экопродукции. Проект закона направлен на регулирование производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации таких продуктов.

Нормы законопроекта не распространяются на органическую продукцию. Документ предусматривает разработку национальных стандартов (ГОСТов), которые будут определять технические и технологические требования к экологически чистым продуктам. Кроме того, планируется создание специальных лабораторий для оценки их соответствия всем установленным требованиям и проведение мониторинга почв.