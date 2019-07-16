Bloomberg: Венесуэла может подключиться к российской системе межбанковских платежей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы изучают возможность использования российской межбанковской системы передачи информации и совершения платежей на случай отключения финансовых учреждений страны от международной системы SWIFT. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, венесуэльский ЦБ направил соответствующий запрос в адрес российского регулятора. Как уточняется, официального подтверждения этих сведений Bloomberg получить не удалось ни в Каракасе, ни в Москве. Оператор системы обмена межбанковской информацией SWIFT от комментариев отказался, говорится в публикации.

Отключение венесуэльских банков от SWIFT может еще больше усугубить затруднительное финансово-экономическое положение в Боливарианской Республике, которая в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в Венесуэле может достичь 10 млн процентов.

Правительство страны предпринимает шаги, направленные на преодоление санкционного режима. Так, в частности, по информации Bloomberg, власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.