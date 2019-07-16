Медведев проведет совещание по внедрению электронных паспортов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет совещание, участники которого обсудят актуальные вопросы разработки и внедрения электронного удостоверения личности гражданина Российской Федерации.

Пресс-служба правительства уточнила, что в мероприятии примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Борисов, а также министр экономического развития Максим Орешкин.

Ранее на сайте правительства были опубликованы материалы по реализации нацпроектов, согласно которым электронное удостоверение личности россиян должно быть введено в 2024 году. При этом массовое цифровое предоставление социально значимых государственных услуг россиянам должно быть обеспечено уже в 2021 году.

В целом же концепция введения в России электронных паспортов в качестве основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории страны, и план мероприятий по ее реализации были утверждены распоряжением правительства в сентябре 2013 года. В 2014 году в правительство были внесены проект указа президента "О выдаче и применении удостоверения личности гражданина Российской Федерации" и проект федерального закона "Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации".

Согласно постановлению кабмина "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва" было принято решение отложить мероприятия по введению электронного удостоверения личности на период после 15 марта 2018 года, и работа над проектом по введению электронных паспортов была приостановлена. Однако 28 февраля на расширенной итоговой коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев заявил, что электронные удостоверения личности и водительские права могут появиться в ближайшее время.