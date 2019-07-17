"Ведомости": стоимость строительства ледокола "Виктор Черномырдин" выросла до 12 млрд руб.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Стоимость дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин", который строится на петербургском судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи", за время сооружения увеличилась в 1,5 раза - до 12 млрд руб. Об этом в среду сообщает газета "Ведомости".

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) получила заказ на строительство ледокола в 2011 году за 7,94 млрд рублей. Ледокол проекта 22600 мощностью 25 МВт строится по заказу госпредприятия "Росморпорт" с декабря 2012 года, судно станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов, его планируется использовать на Северном морском пути. "Виктор Черномырдин" отправят на ледовые испытания весной 2020 года.

"Фактические затраты превышают стоимость контракта по целому ряду причин. Мы рассматриваем и прорабатываем различные варианты компенсации дополнительных затрат. Часть затрат нам ранее была компенсирована", - сказал "Ведомостям" представитель ОСК.

Ранее генеральный директор "Росморпорта" Андрей Лаврищев сообщил, что предприятие не будет выделять дополнительных средств на строительство ледокола. "Несмотря на затянувшиеся сроки строительства, есть твердая цена государственного контракта на 7,94 млрд рублей.

Мы не проводим работу по ее увеличению", - пояснил он. Увеличение стоимости контракта пока не происходило, подтвердил изданию представитель Минпромторга.

"Холдинг еще не обращался в правительство за компенсацией дополнительных затрат, это целесообразно сделать после сдачи судна. Но ОСК уже попросила правительство перенести сроки сдачи, ведь сроки снова сорваны и "Росморпорт" может потребовать выплаты штрафов", - пишет газета со ссылкой на слова собеседника, близкого к Минтрансу.

Согласно контракту на достройку ледокола, штраф только за срыв сдачи может составить 350 млн рублей, если судно сдадут в конце декабря 2019 года, то есть с задержкой на полгода. По действующему контракту, сдача ледокола заказчику должна была состояться не позднее 25 июня 2019 года.