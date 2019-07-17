Минтруд сообщил, что регионы подготовили предложения по созданию реестра бедных граждан

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Власти регионов, участвующих в пилотном проекте по борьбе с бедностью, подготовили предложения по формированию региональных реестров людей с доходами ниже прожиточного минимума. Кроме того, подготовлены предложения по созданию системы мониторинга уровня жизни населения, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

"20 июня 2019 года завершился второй этап пилотных проектов [по борьбе с бедностью], в результате которого участниками реализованы следующие мероприятия: подготовлены предложения по формированию и ведению региональных реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума; подготовлены предложения по созданию системы мониторинга уровня жизни населения с целью своевременного принятия адекватных мер по его повышению", - сказали в Минтруде.

Кроме того, проведен анализ и подготовлены предложения по сокращению бедности за счет реализации мер в сферах занятости, здравоохранения и образования, а также предложения по созданию системы мониторинга самозанятого населения.

Также регионы провели оценку реального уровня и структуры бедности семей с детьми-инвалидами на региональном уровне и в разрезе муниципальных образований, а также выявили основные факторы и причины бедности семей с детьми-инвалидами. В их числе уровень доходов, расходов на обеспечение медицинского ухода и мер реабилитации, уровень образования, занятость, безработица, участие в программах социальной поддержки.

Минтруд в настоящее время анализирует региональные отчеты, они будут рассмотрены на заседании рабочей группы с участием представителей регионов и научного сообщества для подготовки рекомендаций по повышению эффективности в работе по борьбе с бедностью.

Социальный контракт

В Минтруде отметили, что основной акцент в рамках пилотного проекта был сделан на выводе из бедности семей с детьми. "Как показывает практика, наиболее эффективным механизмом преодоления бедности является социальный контракт. Он стимулирует граждан к активным действиям по улучшению своего материального положения", - подчеркнули в министерстве.

По данным, поступившим в Минтруд из органов государственной власти субъектов РФ, за 2018 год с учетом всех членов семей государственную социальную помощь на основании социального контракта получили 308,8 тыс. человек, было заключено 104,6 тыс. социальных контрактов.

О ходе пилотного проекта

Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности в восьми регионах страны: Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. Впоследствии к проекту присоединились еще пять регионов: Республики Коми и Тыва, Алтайский и Пермский края, а также Курганская область.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщал в интервью ТАСС, что, по предварительным оценкам, на финансирование проекта в 2020 году понадобится порядка 7 млрд рублей.