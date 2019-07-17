Туристам в городе Санья окажут услуги на 45 иностранных языках

САНЬЯ /Китай/, 17 июля. /ТАСС/. Власти города-курорта Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) обнародовали план, согласно которому иностранным гражданам в мегаполисе будет оказываться широкий спектр услуг на 45 различных языках. Как сообщила газета "Хайнань жибао", эти меры нацелены на продвижение Саньи как международного центра без языковых барьеров.

Издание отмечает, что план правительства коснется самых различных областей, среди которых туризм, сферы потребления, предпринимательства и другие. Главной целью принимаемых мер является создание в городе интернациональной, мультиязычной, благоприятной для иностранцев среды, которая будет не только содействовать развитию туризма в Санье, но и привлечению специалистов и инвесторов из-за рубежа.

План по ликвидации языковых барьеров включает в себя пять ключевых аспектов. Во-первых, это создание на территории бухты Дадунхай (южное побережье острова Хайнань, одно из наиболее популярных туристических направлений) сервисных центров для иностранных граждан, которые будут заниматься оказанием консультаций и помощи по интересующим вопросам приезжих. Во-вторых, запланировано создание иммиграционного центра, оказывающего услуги по принципу одного окна. В-третьих, будет запущена многоязычная телефонная линия, воспользоваться которой можно будет 24 часа в сутки.

Еще одним нововведением станет предоставление иностранным гражданам информации на разных языках о кафе и ресторанах курорта, отелях и местах проживания в городе, экскурсиях, шоппинге и развлечениях в Санье. В-пятых, будет создана мультиязычная облачная платформа со встроенными элементами искусственного интеллекта и больших данных, которая будет предоставлять комплекс услуг - от профессионального перевода до выполнения поискового запроса.

Власти Китая намерены к 2025 году превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления", а еще через 10 лет - в одно из наиболее впечатляющих туристических мест в мире. Для реализации намеченных планов правительство принимает активные меры - так, с 1 мая 2018 года на острове действует безвизовый режим для иностранных туристов из 59 стран - новые условия распространяются как на группы, так и на индивидуальных путешественников из России, Великобритании, Германии, США, Франции и других государств.