Роспатент планирует внедрить искусственный интеллект для автоматизации ответов по патентам

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Роспатент планирует внедрить искусственный интеллект и нейросети для автоматизации ответов по патентам. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, сообщил глава Роспатента Григорий Ивлиев.

"Мы хотим добиться того, чтобы каждый предприниматель мог запросить информацию в любую минуту, мог автоматически получить информацию о том, что происходит в патентной системе. Нейросети, искусственный интеллект позволяют давать автоматизированные ответы. Поэтому ситуация, когда эксперт изучает заявку несколько месяцев, а потом говорит, что "вот такой-то вывод", уйдет в прошлое. Все смогут в онлайн-режиме получать ответы, в каком состоянии находится та или иная ситуация", - сказал он.

Ивлиев отметил, что Роспатент уже сотрудничает с "Яндексом", с которым совместно был запущен "Яндекс.Патенты". Планируется распространить этот проект на весь мировой патентный фонд. Использование в нем искусственного интеллекта начнется со следующего года, когда стартует опытная эксплуатация, а в 2021 году система будет запущена в промышленную эксплуатацию.