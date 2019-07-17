Роспатент рассчитывает на принятие законопроекта для реестра 3D-изображений осенью

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Роспатент рассчитывает на принятие законопроекта для использования реестра 3D-изображений интеллектуальной собственности осенью. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев.

"Это проект, который мы хотим реализовать уже несколько лет. Он нуждается в соответствующем нормативном регулировании, так что сейчас Правительство проект нового закона обсуждает, а потом направит в Государственную думу. Надеемся, осенью его примут", - сказал он.

Ивлиев отметил, что Роспатент уже готовит специальную технологию для создания такого реестра. "Политехнический университет имени Петра Великого - наш партнер - создал алгоритм этой процедуры. Систему тестируют 10 инжиниринговых центров. Так что как только будет принят закон, мы сразу же решим вопрос с тем, чтобы ввести в действие эту систему регистрации", - пояснил он.

Глава Роспатента подчеркнул, что переход от простой регистрации к регистрации 3D-изображений всех объектов интеллектуальной собственности займет несколько лет. "Но это действительно революционное решение. Например, изменится сам поиск, потому что 3D-поиск будет идти не по субъективным описаниям, а по самим изображениям. То, что есть в материалах вашей заявки, будет сопоставляться с тем, что уже зарегистрировано в мире", - сказал он.

Сейчас при рассмотрении заявок сравнивается описание регистрируемого объекта с уже зарегистрированными, использование 3D-изображений должно облегчить эту процедуру. "Отличия и сходства станут отмечаться цветом, а эксперт будет получать автоматизированный вариант решения. Причем очень быстро. И если автоматический ответ будет: "Знаете, ваша заявка не проходит", то заявитель уже дальше сможет решить, изменить ли ему заявку, подать ее заново или выходить на обсуждение с экспертом", - указал Ивлиев.