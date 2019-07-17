Эксперты оценили перспективы роста экспорта российского вина

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Экспорт вина из России, который сейчас составляет около 1% от общего объема производства продукции в стране, за десять лет может увеличиться до 5%. Такой прогноз порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, озвучил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

"У отечественных производителей есть шансы увеличить экспорт вина до 5% от общего объема производства, однако это займет около 10 лет", - отметил он. По его мнению, после взятия 5-процентного рубежа может наступить некий перелом и поставки пойдут легче, поскольку уже будет наработана определенная база.

Сейчас, по данным опрошенных экспертов, Россия экспортирует менее 1% от всего объема производства вина. Как сообщил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, за первый квартал 2019 года за рубеж отправлено 300 тыс. литров тихого и 141 тыс. литров игристого вина при объеме производства 65 млн и 20 млн литров соответственно.

Развивать поставки вина за рубеж начали относительно недавно: по данным Минсельхоза, активно осваивать это направление стали в 2015 году. В 2018 году российским производителям удалось поставить за рубеж 3,308 млн декалитров (дал) вина на $7,5 млн. Основным регионом-экспортером был Краснодарский край, на который приходится 58% всех поставок российского вина за рубеж. За ним идут Крым (20%) и Севастополь (7%).

Одним из основных рынков, на который поставляются отечественные вина, является Китай. По данным Минсельхоза, на него приходится 19,8% от общего объема экспорта вина из России в 2018 году. Еще 17,3% занимает Казахстан. Среди других покупателей российского вина глава Союза виноградарей и виноделов называет Украину.

Планы производителей вина

Российские виноделы предпочитают наращивать экспорт постепенно. Например, "Абрау-Дюрсо" пока поставляет за рубеж около 2% своей продукции. "Это чуть больше 800 тыс. бутылок при объеме продаж 38,5 млн бутылок. В этом году мы, скорее всего, перейдем за 1 млн бутылок", - поделился планами президент компании Павел Титов. В прошлом году "Абрау-Дюрсо" вывела свою продукцию на рынки Дании и Эстонии, а в этом году компания планирует подписать контракт с Великобританией.

Другой крупный производитель вина в Краснодарском крае - компания "Фанагория" - недавно вышла на немецкий рынок. В течение трех-четырех лет планируется начать завоевывать американских и британских потребителей, сообщил ее официальный представитель. Еще одним перспективным рынком, по мнению руководителя спецпроектов "Кубань-Вино" Эдуарда Долгина, может стать Скандинавия. "В мире в целом растет потребление вина за счет новых потребителей, тем не менее конкуренция от этого становится только жестче, так как многие страны, являвшиеся до недавнего времени только потребителями, теперь становятся и производителями", - пояснил он.

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