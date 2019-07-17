В Сеуле заявили, что японские санкции могут нанести ущерб мировой экономике

ТАСС, 17 июля. Введенные Токио торговые ограничения в отношении Сеула на экспорт материалов стратегического назначения могут негативно отразиться на экономике всего мира. Об этом заявил в среду министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги.

"Меры японского правительства могут ослабить структуру глобальной цепи поставок. Это заставляет опасаться замедления роста мировой экономики", - отметил министр, выступая на встрече с законодателями в Сеуле. Он также призвал Токио отменить экспортные ограничения и приступить к дипломатическому диалогу.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения. Также японская сторона высказывала подозрения, что часть этих компонентов могла поставляться из Южной Кореи в КНДР.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за их принуждение к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что этот вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.