Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Прибыль российского банковского сектора по итогам I полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России о развитии банковского сектора.

"Прибыль (нетто) банковского сектора за первое полугодие 2019 года составила 1005 млрд рублей против 634 млрд рублей в январе - июне 2018 года", - отмечается в документе.

Рост кредитования физических лиц российскими банками в июне замедлился до 1,4% против 1,9% годом ранее, говорится в материалах ЦБ.

"Второй месяц подряд замедляется прирост кредитования физических лиц, в июне он составил 1,4% (против 1,9% в июне 2018 года)", - говорится в материалах регулятора.

Вклады физических лиц в рублях по итогам I полугодия показали рост на 2,7%, а вклады в иностранной валюте - на 9,2% в долларовом эквиваленте. "Со стороны ресурсной базы приток вкладов физических лиц за первое полугодие 2019 года существенно превысил показатель аналогичного периода прошлого года (+4,1% против +2,5%). За первое полугодие 2019 года рублевые вклады выросли на 2,7%, а вклады в иностранной валюте - на 9,2% в долларовом эквиваленте", - отмечают в ЦБ.

При этом в условиях укрепления национальной валюты доля рублевых вкладов в общем объеме выросла за полугодие с 78,5% до 79,1%, подчеркивает регулятор.

Корпоративный кредитный портфель российских банков в июне вырос на 0,4%, при этом рост валютных корпоративных кредитов в долларовом эквиваленте составил лишь 0,1%, а рублевых - 0,5%. "Существенное влияние на динамику совокупного кредитного портфеля оказало корпоративное кредитование: за месяц его объем сократился в абсолютном выражении на 125 млрд руб.; вместе с тем с исключением влияния валютной переоценки корпоративный портфель вырос на 0,4%", - говорится в документе.

При этом в июне после сокращения в предыдущие месяцы возобновился рост корпоративных валютных кредитов, который составил 0,1% в долларовом эквиваленте. Рублевые корпоративные кредиты увеличились на 0,5%.