Сбербанк вернул себе лидерство по капитализации на Мосбирже

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Капитализация Сбербанка на открытии торгов Московской биржи в среду превысила 5,3 трлн рублей, свидетельствуют данные торговой площадки. Таким образом кредитная организация вновь стала лидером среди российских компаний по этому показателю.

Так, обыкновенные акции Сбербанка подорожали в начале торгов на 0,58%, до 236,10 рубля, а "префы" - на 0,45%, до 205,1 рубля.

В начале июля Сбербанк уступил первенство по капитализации "Газпрому". Однако 17 июля акции газовой монополии упали на 7%, до 221,29 рубля за бумагу на фоне дивидендной отсечки. В результате капитализация компании сократилась до 5,25 трлн рублей.