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Минск и Москва согласовали концепцию развития интеграции двух стран

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что предложения будут обсуждаться в ходе начавшегося визита в Россию президента Белоруссии Александра Лукашенко

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия в рамках межправительственной рабочей группы согласовали основные направления развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Об этом заявил в среду в Санкт-Петербурге министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, возглавляющий белорусскую часть совместной группы.

"Я считаю, в принципе концепт дальнейшей работы на сегодняшний день согласован", - отметил белорусский министр, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам Крутого, данные предложения будут обсуждаться сторонами в ходе начавшегося визита в РФ президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Для президента, безусловно, подготовлен пакет предложений для переговоров. Рабочая группа те варианты программ, которыми главы государств обменялись в мае, естественно, отработала", - сказал глава Минэкономики.

Ранее Лукашенко заявил об отсутствии конкретных результатов в работе белорусско-российской межправительственной рабочей группы по вопросам интеграции. Встречаясь 9 июля с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, Лукашенко сказал, что "идет непонятное торможение этих процессов".

В новость были внесены изменения (10:55 мск) - добавлена информация по тексту.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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