Завод ГМЗ в Лермонтове увеличит производство сульфата калия почти в девять раз

ПЯТИГОРСК, 17 июля. /ТАСС/. Градообразующее предприятие города Лермонтов в Ставропольском крае - Гидрометаллургический завод (ГМЗ) - в 2020 году модернизирует линию производства одного из видов удобрений - сульфата калия. Это позволит увеличить объем производства почти в девять раз, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"В результате объем производства вырастет почти в девять раз, со 120 до 1 тыс. т в месяц, а вместо опытно-промышленной установки появится полномасштабная производственная линия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, разработка собственной технологии с уникальными методами очистки сульфата калия запущена в связи с ростом спроса на этот вид продукции на внутреннем рынке. В модернизацию линии, для работы которой будет создано 50 рабочих мест, планируется инвестировать порядка 70 млн рублей. На эти средства приобретут оборудование российского производства. Завершатся работы к апрелю 2020 года.

"Сульфат калия производства ГМЗ используется как калийное бесхлорное удобрение в теплицах и на открытом грунте в капельном орошении, а также в качестве сырья для приготовления кристаллических водорастворимых комплексных и жидких удобрений. Продукт применяется при производстве пищевых добавок, стекла, различных квасцов, а также в качестве неорганических веществ для снижения температуры плавления в металлургии", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС гендиректор "Алмаз Тех" (структурное подразделение "Алмаз Групп", в которую входит ГМЗ) Вячеслав Байкалов, завод является единственным в России производителем кристаллического водорастворимого сульфата калия высокого качества, обеспечивая полноценное импортозамещение. "Наша продукция гораздо лучше любого международного аналога за счет того, что содержит в десять раз меньше хлора и нейтральный pН. Таким образом, нашим потребителям не требуется дополнительно корректировать pН в их растворах, а значит, нести дополнительные расходы", - отметил он.

Производство на ГМЗ

ГМЗ входит в группу предприятий по производству минеральных удобрений и лигатур в Лермонтове, выпускает шесть видов продукции, включая монокалийфосфат - высокоэффективное водорастворимое удобрение. Деятельность входящих в группу заводов была остановлена в конце 2017 года до прихода нового инвестора в 2018 году. Общая сумма задолженности группы на сегодняшний день составляет свыше 5 млрд рублей.

Производство на ГМЗ было запущено в ноябре 2018 года. В декабре 2018 года на ГМЗ введена процедура наблюдения, что позволило разморозить счета компаний и структурировать список кредиторов. Объем совокупных инвестиций в предприятия группы составляет порядка 3 млрд рублей.