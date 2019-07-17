Кабмин предложил Думе расширить права госинспекторов труда по взысканию долгов по зарплате

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство в среду внесло в Госдуму законопроект о наделении государственных инспекторов труда полномочием принимать меры с целью принудить работодателя перевести работникам начисленные им выплаты. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты.

Согласно пояснительной записке, "в целях обеспечения дополнительных гарантий по восстановлению нарушенных трудовых прав работников, в том числе понуждения работодателя к их восстановлению, законопроектом предлагается наделить государственного инспектора труда полномочием принимать меры по принудительному исполнению работодателем обязанности по выплате выявленной в ходе проведения проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных актов" задолженности по начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы или другим выплатам.

Решение госинспектора труда будет оформляться в виде исполнительного документа и направляется в установленном порядке для исполнения в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов.