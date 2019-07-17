Объем доступных инвесторам акваторий в Приморье вырастет на 25%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Инвесторы благодаря принятым в законодательство Приморского края изменениям получат доступ к 20 тыс. га акваторий в регионе, которые ранее были недоступны для них из-за действия статуса особо охраняемых территорий. Таким образом, площадь доступных для разведения аквакультуры участков вырастет на 25%, сообщили в пресс-службе Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ).

Ранее правительство РФ разрешило проводить электронные аукционы на рыбоводные участки и участки для аквакультуры. Фонд развития Дальнего Востока разработал онлайн-сервис для инвесторов, позволяющий выбрать участок и участвовать в электронных аукционах. 12 июля в Приморском крае были приняты изменения в региональный закон об ООПТ, согласно которым на таких территориях разрешается рыбоводство.

"Около 20 тыс. га морской акватории в Приморском крае, которые ранее были недоступны предпринимателям из-за наличия статуса особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения, могут быть открыты для ведения хозяйственной деятельности. Предложение участков под аквакультуру на Дальнем Востоке возрастет на 25%", - говорится в сообщении.

Данные о новых доступных участках будут оцифрованы, обновленный перечень будет опубликован на сайте Минвостокразвития. После этого предприниматели смогут сформировать участки для разведения аквакультуры с помощью специального интернет-сервиса.

Как сообщал ТАСС глава Фонда Алексей Чекунков, за полтора года работы системы инвесторам выдано вдвое больше акваторий, чем за предыдущие 20 лет. Общая площадь рыбоводных участков на Дальнем Востоке достигла почти 80 тыс. га, из них площадь новых участков, предоставленных в пользование, составляет около 60 тыс. га.

ФРДВ планирует продолжить работу по оптимизации работы сервиса и увеличению объема доступных акваторий в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. По данным фонда, из более чем 360 млн морских га потенциально подходят для выращивания аквакультуры порядка 65 млн га, их еще предстоит вовлечь в хозяйственный оборот.