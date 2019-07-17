Строительство четырех заводов стартовало в агропарке "Сырная долина" в Подмосковье

ЛУЧИНСКОЕ /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. Строительство первых четырех заводов началось в агропарке "Сырная долина" в Дмитровском городском округе Подмосковья, предприятия будут построены в течение полутора-двух лет. Об этом сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев перед церемонией закладки памятных капсул на месте будущих заводов.

"Мы приняли решение, что в Подмосковье может и должно производиться большое количество сыра, потребляться большое количество молока, создаваться новые рабочие места и технологии <...> Мы здесь для того, чтобы дать старт строительству заводов. Проектирование завершается, и я очень надеюсь, что через полтора-два года максимум мы увидим здесь уже современные сырные производства", - сказал он.

Воробьев отметил, что власти Подмосковья получают большое количество заявок от компаний, которые хотят разместить свое производство в агропарке. Первыми резидентами сырного кластера уже стали ООО "Экофарминг", ООО "Сыровар", ООО "Куршавальская сыроварня" и Savencia Fromage & Dairy Russie.

"Мы инвестировали в эту площадку порядка 900 млн рублей для того, чтобы инвестор чувствовал себя уверенно и реализовал свои проекты в максимально короткие сроки <...> 14,5 т сыра будет производиться дополнительно в Подмосковье. Мы можем претендовать на лидерство по производству сыра [в России]", - рассказал журналистам губернатор.

В настоящее время на объекте завершено строительство инфраструктуры: выполнены земляные работы, закончено строительство сетей водоснабжения и водоотведения, построены резервуар очистных сооружений и здание водозаборного узла, а также уложено дорожное полотно. Вся инженерная инфраструктура на территории агропарка построена за счет правительства Московской области.

С запуском заводов на территории кластера будет создано более 600 рабочих мест. В создание предприятий планируется привлечь порядка 2-2,5 млрд рублей инвестиций. Производство первых сыров в кластере ожидается в 2020 году.