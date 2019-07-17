Комитет Госдумы не поддержал запрос в кабмин о проверке En+, "Русала" и "Евросибэнерго"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал Совету Госдумы вернуть авторам для доработки проект парламентского запроса председателю правительства РФ о поручении соответствующим федеральным министерствам и федеральным службам проверить деятельность групп компаний En+, компаний "Русал" и "Евросибэнерго". Документ был инициирован группой депутатов от фракции КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым.

Как подчеркнул на заседании комитета его первый зампред Владимир Гутенев, текст проекта запроса не соответствует законодательству, кроме того, пять комитетов Госдумы не поддержали проект документа. "Госдума вправе направить парламентский запрос председателю правительства РФ, другим должностным лицам, а также в иные органы по вопросам, входящим в их компетенцию <...> По результатам правовой экспертизы проекта постановления вопросов, входящих в компетенцию правительства РФ, текст парламентского запроса не содержит", - говорится в тексте заключения комитета.

Депутаты КПРФ предлагали проверить соблюдение этими компаниями законодательства РФ в части полноты уплаты налогов и сборов за период 2014-го по 2018 годы, целевое использование и "полноту возврата кредита, выделенного в 2008 году из антикризисных средств федерального бюджета по ставке Libor +0,25 % для поддержания финансовой устойчивости компаний Олега Дерипаски", обоснованности решений Олега Дерипаски, принятых по кредитным вопросам в интересах групп компаний En+, компаний "Русал" "Евросибэнерго", установления реальных объемов их кредитной задолженности, а также причин резкого роста этой кредитной задолженности за последние три года.

Также в тексте запроса содержалось поручение проверить соблюдение требований национальной безопасности РФ в ходе оформления регистрации в офшорах групп компаний, ключевые активы которых принадлежали Олегу Дерипаске, а также установления причин их невозврата под российскую юрисдикцию. Депутаты планировали также поручить кабмину подготовить предложения для формирования госпрограммы по выводу активов групп компаний En+, компаний "Русал" и "Евросибэнерго" из офшорной юрисдикции для оформления их в российскую юрисдикцию, а также для введения государственного управления их деятельностью путем национализации компаний и перевода их в разряд стратегических российских компаний.

"Негативные итоги офшорной деятельности по управлению активами стратегических предприятий алюминиевой промышленности страны показывают, что необходимо детально разобраться в финансовых документах групп компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" за период деятельности в офшорной юрисдикции с 2014-го по декабрь 2018 года по вопросам соблюдения финансовой, в том числе налоговой дисциплины, осуществить проверку причины резкого роста объема кредитной задолженности по выше указанным группам компаний О. В. Дерипаски, несоблюдения требований российского законодательства о деофшоризации и установления причин их невозврата под российскую юрисдикцию после обращения президента РФ в его годовом послании", - отмечается в тексте запроса.