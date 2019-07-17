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Группа семи обсудит проект Facebook по выпуску собственной криптовалюты

Экспертам предстоит определить риски финансирования терроризма и отмывания денег

РИМ, 17 июля. /ТАСС/. Риски, связанные с распространением криптовалют, в том числе Libra от Facebook, и пути их минимизации будут обсуждаться на встрече министров финансов Группы семи, которая состоится в четверг под председательством Франции. Об этом рассказал в опубликованном в среду газете Corriere della Sera интервью глава финансового ведомства этой страны Брюно Ле Мэр.

"Мы должны оценить, какой объем данных аккумулируется, определить риски финансирования терроризма и отмывания денег, опасность дестабилизации национальных валют [с введением криптовалют]. Нельзя допустить, чтобы Libra трансформировалась в суверенную валюту. Мы очень внимательно следим за этим проектом Facebook, - сказал министр.

Месяц назад американская компания Facebook объявила, что планирует выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году. По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как "отправить текстовое сообщение на телефон". Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

Ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по $10 млн в создание консорциума, который будет управлять Libra. При этом ряд официальных представителей руководства разных стран, включая президента США Дональда Трампа, а также национальных банков выразили опасения, что такая форма финансовых операций может способствовать преступности.

Теги
ФранцияТрамп, ДональдЛе Мэр, Брюно
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