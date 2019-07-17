Билл Гейтс впервые опустился на третью строчку рейтинга миллиардеров по версии Bloomberg

ТАСС, 17 июля. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg .

На второе место поднялся глава французской корпорации LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Оценочная стоимость его состояния - $108 млрд. Он впервые обогнал Гейтса, чьи активы оцениваются в $107 млрд.

Лидерство в рейтинге сохранил за собой глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в $125 млрд.

Bloomberg Billionaires Index - ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg. Он оценивает личные состояния бизнесменов по рыночным котировкам принадлежащих им активов и макроэкономической конъюнктуре.