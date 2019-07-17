Объем наличных денег в России с начала года сократился на 3%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Объем наличных денег в обращении в России за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2% (с 9,8 трлн рублей) и на 1 июля 2019 года составил 10 трлн рублей. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ. В то же время по сравнению с данными на начало года объем наличных денег в РФ в обращении сократился на 315,3 млрд рублей (3,1%).

Регулятор отметил, что количество купюр номиналом 200 и 2000 рублей в обращении постепенно увеличивается. Так, количество таких банкнот в обращении в первом полугодии прошлого года составляло по 2% от общего количества банкнот в обращении, в 2019 году показатель увеличился до 3% для купюр достоинством 200 рублей и до 4% для 2000-рублевых купюр.

В первом полугодии 2019 года сократилась доля 1000-рублевых (с 29% до 26%) и 100-рублевых (с 19% до 18%) банкнот.

По данным ЦБ, в общем количестве банкнот больше всего представлены купюры номиналом 1000 рублей и 5000 рублей, их доля составляет по 26%.