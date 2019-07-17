Первый международный муниципальный форум пройдет в сентябре в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Первый международный муниципальный форум (ММФ) пройдет на площадке Ленэкспо в Петербурге с 19 по 23 сентября, сообщила ТАСС координатор медиасопровождения форума Ксения Румянцева.

"ММФ в этом году проводится первый раз, но уже сейчас планируется ежегодное проведение форума", - сказала Румянцева.

Она добавила, что ответственным организатором ММФ является муниципальный округ Купчино (Фрунзенский район города). Мероприятие организовано в рамках международного муниципального сотрудничества стран БРИКС.

Планируется, что представители компаний из России, Бразилии, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики обсудят в том числе пути развития региональных экономик в рамках глобализации международных процессов. Общение будет организовано в формате деловых обедов, управленческих сессий и круглых столов.

Участники форума затронут проблемы, связанные с инвестированием средств в развитие экономики муниципалитетов на ближайшие 5 лет. В числе главных тем форума - новая экономическая платформа и выявление наиболее потенциальных отраслей экономического роста в рамках сотрудничества муниципалитетов стран БРИКС.

Международное муниципальное сотрудничество стран БРИКС включает в себя направления по экономике и бизнесу, продвижению спортивной индустрии, образованию, подготовке кадров, формированию долгосрочных стратегических проектов, научно-технологическому развитию и цифровизации муниципалитетов, уточняет источник.