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Россияне за шесть месяцев 2019 года совершили более 1 млрд операций по картам "Мир"

На сегодняшний день выпущено более 60 млн карт платежной системы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россияне в первом полугодии 2019 года совершили более 1 млрд операций по картам "Мир". По сравнению с первым полугодием 2018 года количество операций увеличилось более чем в два раза, сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной карты "Мир").

"За I полугодие 2019 года жители России совершили свыше 1 млрд межбанковских операций по картам "Мир". По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это число выросло больше чем в два раза", - говорится в пресс-релизе.

Структура покупок

В НСПК отметили, что чаще всего россияне расплачивались картами "Мир" в супермаркетах - совершено около половины всех операций - 429 млн. Второе место заняли кафе и автозаправки, на которые приходится 8% и 5% от всех операций соответственно.

При этом средний чек по картам "Мир" по сравнению с первым полугодием 2018 года уменьшился на 4% и составил 681 рубль. В НСПК считают, что это связано с тем, что россияне все более активнее оплачивают картой мелкие покупки. Так, в среднем в первом полугодии россияне тратили 568 рублей в аптеках, более 2 тыс. рублей в магазинах одежды, 1031 рубль на косметику, 155 рублей на такси, 4216 рублей на проживание в гостиницах, 3038 рублей на железнодорожные билеты.

География использования

Также в пресс-релизе говорится, что чаще всего используют национальные платежные карты в Москве (180 млн операций), Московской области (65,6 млн операций), Санкт-Петербурге (55,6 млн операций), Свердловской области (39 млн операций) и Краснодарском крае (28,4 млн операций).

О платежной системе "Мир"

Поводом для создания национальной платежной системы в России стало решение Visa и Mastercard в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка "Россия", СМП-банка и их "дочек" из-за санкций США. В декабре 2014 годв Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Тогда в России заявили о необходимости создать российскую систему, способную обеспечивать бесперебойные внутренние расчеты.

В июле 2014 года была создана НСПК, ставшая оператором платежной системы "Мир". 100% акций НСПК принадлежат Банку России.

На сегодняшний день выпущено более 60 млн карт "Мир".

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