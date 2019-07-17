Еще четыре предприятия стали резидентами особой экономической зоны Москвы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Еще четыре производственные компании "Микробор", "Амедарт", "Битроботикс" и "Бифорком Текнолоджис" получили статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва". Таким образом, число резидентов ОЭЗ выросло до 62, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"К мерам поддержки бизнеса среди прочих относятся налоговые льготы для обладателей статуса резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва". Многие предприятия по достоинству оценили предлагаемые преференции и современную инфраструктуру ОЭЗ. Для города - это и инвестиции, и новые рабочие места с достойной заработной платой. Фонд оплаты труда новых резидентов ОЭЗ за 10 лет должен превысить 3 млрд рублей. При этом будет создано около 300 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, которого также цитирует пресс-служба, тот факт, что число резидентов неуклонно растет, свидетельствует о заинтересованности бизнеса в предлагаемых мерах поддержки. "Существенная экономия финансовых средств позволяет инвестировать в развитие бизнеса. Например, четыре новые резидента столичной ОЭЗ в горизонте 10 лет планируют вложить в производство более 600 млн рублей", - отметил Ефимов.

ОЭЗ "Технополис "Москва" - специализированная территория развития промышленной и технико-внедренческой деятельности столицы. Размещенные здесь предприятия получают ряд преференций от города: налоговые льготы, готовая инженерная инфраструктура, режим свободной таможенной зоны и т. д. При реализации новых инвестиционных проектов резидентами осуществлены инвестиции в размере 23,4 млрд рублей и создано 5,5 тыс. рабочих мест.

Объем запланированных инвестиций резидентами ОЭЗ к 2025 году составляет порядка 66,7 млрд рублей, при этом должно быть создано около 16 тыс. рабочих мест.