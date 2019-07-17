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Спрос россиян на наличную иностранную валюту в мае упал почти на 40%

В связи с этим банки сократили ввоз в страну наличной иностранной валюты, одновременно увеличив ее вывоз

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Спрос россиян на наличную иностранную валюту в мае упал почти на 40%, до 0,7 млрд в долларовом эквиваленте. В основном изменение произошло за счет снижения спроса на евро, говорится в материалах ЦБ РФ.

"В мае 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился почти на 40% и составил $0,7 млрд. При этом сокращение чистого спроса в первую очередь было обусловлено уменьшением на 59% спроса на европейскую валюту, в то время как на доллары США он вырос на 5%", - сказано в материалах.

В ЦБ отметили, что в мае 2019 года спрос физических лиц на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с апрелем сократился на 26% и составил $3,6 млрд. Его объем был меньше, чем в мае 2017 и 2018 годов, на 28% и 25% соответственно. В свою очередь предложение иностранной валюты населению в мае 2019 года по сравнению с апрелем также сократилось на 22% и составило $2,8 млрд.

Спрос населения на доллары США в мае 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 20%, на европейскую валюту - на 35%, составив соответственно 2,3 млрд и 1,2 млрд в долларовом эквиваленте.

В сложившихся условиях банки, по сообщению регулятора, сократили ввоз в страну наличной иностранной валюты, одновременно увеличив ее вывоз. В мае 2019 года банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме $1,3 млрд, что на 18% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 6%, европейской валюты - на 26%.

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны банками, в мае 2019 года по сравнению с апрелем вырос на 16% и составил $0,8 млрд.

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