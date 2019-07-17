Власти Липецкой области компенсируют пчеловодам потери от массовой гибели пчел

ТАСС, 17 июля. Власти Липецкой области выплатят компенсацию местным пчеловодам, у которых в мае-июне из-за неправильной обработки сельхозугодий массово погибли пчелы, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

В мае-июне в регионах Центрального федерального округа была зафиксирована массовая гибель пчел после обработки сельскохозяйственных полей. Региональные управления Роспотребнадзора начали проверки. В частности, в Белгородском управлении ведомства изучили более 100 проб погибших пчел, предоставленных владельцами пасек из Воронежской, Курской, Белгородской, Тамбовской и Липецкой областей. Специалисты пришли к выводу, что причиной массовой гибели пчел стало их отравление средствами защиты растений, а именно - инсектицидами. По мнению специалистов, производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов в России последние годы практически не контролируется.

"Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов распорядился поддержать пчеловодов, которые понесли ущерб в результате мора пчел. На покупку одной пчелосемьи будет выделено от 3150 до 3500 рублей. Деньги на возмещение ущерба получат даже те пчеловоды, у которых нет санитарных паспортов на пасеку", - говорится в сообщении.

Средства будут выделены из резервного фонда врио главы Липецкой области. "Также помощь владельцам пасек окажут сельхозпредприятия, которые своевременно не предупредили пчеловодов об обработке полей химическим средствами. Такое решение ими было принято единогласно. Заместителям глав районов и ветеринарным службам муниципалитетов поручено контролировать работу сельскохозяйственных предприятий и заранее предупреждать пчеловодов о предстоящей обработке полей", - уточняется в сообщении.

Минсельхоз России 9 июля рекомендовал органам управления агропромышленного комплекса (АПК) субъектов РФ принять организационные и практические меры по предупреждению и предотвращению гибели пчел. Во избежание подобных ситуаций в будущем региональными органами управления АПК должна проводиться разъяснительно-консультативная работа по ознакомлению аграриев и пчеловодов с действующим законодательством в части соблюдения регламентов применения пестицидов.