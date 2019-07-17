Эксперты: продажи слабого алкоголя в I полугодии выросли на 24,1%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Объем розничных продаж слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) в России в первом полугодии 2019 года вырос на 24,1% и составил 2,7 млн дал. Об этом ТАСС сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

По данным экспертов, в июне продажи таких напитков выросли на 22,4%, до 483,7 тыс. дал. Объем продаж коньяка в первом полугодии 2019 года вырос на 4,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составил 5,4 млн дал. В июне продано 828 тыс. дал коньяка, что на 0,5% меньше, чем в июне прошлого года.

Как сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей, продажи шампанских и игристых вин в январе - июне 2019 года выросли на 0,5%, до 6,6 млн дал, в июне - на 3,5%, до 1,1 млн дал. Объем розничной продажи вин в январе - июне 2019 года вырос на 2,1%, до 24,3 млн дал, в июне - на 2,2%, до 4,3 млн. дал. При этом объем продаж водки снизился: в январе - июне - на 0,3%, до 34,3 млн дал, в июне - на 1,9%, до 5,6 млн дал.

В целом, объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе - июне 2019 года составил 99,8 млн дал, что на 1,5% больше уровня аналогичного периода прошлого года. В июне в России было продано 16,6 млн дал алкогольной продукции, рост показателя составил 0,1%.