Легкомоторный самолет "Байкал" введут в эксплуатацию в ноябре 2022 года

УЛАН-УДЭ, 17 июля. /ТАСС/. Легкомоторный многоцелевой самолет "Байкал" (ТВС-2ДТС), разработанный Сибирским научно-исследовательским институтом авиации им. Чаплыгина, производство которого готовится на Улан-Удэнском авиазаводе (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России"), будет сертифицирован и совершит первый полет в ноябре 2022 года. Об этом сообщил журналистам в среду управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.

"В ноябре 2022 года этот самолет должен взлететь, уже сертифицированный. Мы провели маркетинговое исследование. Заявки есть, в том числе из-за границы есть заявка на поставку 100 самолетов. Это радует, потому что есть конкурент - Китай, который делает ремоторизированный Ан-2, поэтому на месте стоять нельзя", - сказал Белых после совещания, посвященного работе над проектом по производству "Байкала", в котором принял участие вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

По словам Трутнева, "есть проблемы со скоростью выпуска такой ответственной и сложной продукции". "Поэтому я хочу, чтобы мы контролировали каждый шаг, знали, как разрабатывается документация, как получаются необходимые сертификаты, заключения экспертизы. Каждый шаг надо сопровождать, чтобы в 2022 году самолет действительно полетел, - отметил Трутнев. - Мы говорили сегодня о графике, о том, что необходимо сделать, чтобы начать промышленный выпуск самолета, чтобы он появился в небе над Дальним Востоком как можно быстрее, и я попросил подготовить "дорожную карту", где должно быть написано, что, когда и как будет происходить".

Трутнев отметил, что главы дальневосточных регионов заинтересованы в новом самолете. "Я разговаривал со всеми губернаторами регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, они все заинтересованы в том, чтобы у нас появился самолет, который может осуществлять межрегиональные авиаперевозки - экономичный, надежный, современный. Самолет "Байкал" по всем характеристикам устраивает. Таким образом, у нас есть заказчик", - сказал полпред.

ТВС-2ДТС станет заменой самолетам Ан-2, производство которых было прекращено в СССР в 1971 году (до 2002 года также выпускался в Польше). Воздушное судно планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению, тушения лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ.