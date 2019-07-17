Госдума одобрила во II чтении изменение календарных сроков принятия налоговых законов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, продлевающий сроки принятия изменений в законодательство о налогах и сборах, которые изменяют доходы бюджетов бюджетной системы России, - они должны быть приняты до 1 октября, то есть до внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый трехлетний период. Документ инициирован правительством.

В Бюджетном кодексе РФ существует норма, согласно которой все налоговые законы должны приниматься не позднее чем за месяц до внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый трехлетний период - то есть до 1 сентября. Эта норма была направлена "на обеспечение предсказуемости и стабильности формирования доходной базы бюджетов бюджетной системы РФ", отмечается в пояснительной записке.

Однако правоприменительная практика показала, что своей цели эта норма кодекса не достигает, поскольку внести до 1 сентября текущего года все изменения в законодательство, приводящие к увеличению или уменьшению доходов бюджетов с нового финансового года, крайне сложно в связи с уточнением ряда макроэкономических параметров отдельными решениями правительства, говорится в сопроводительных материалах к документу. В связи с этим действие этой статьи кодекса приостанавливалось, начиная с 2010 года.

Подход, реализованный в законопроекте, "позволит отказаться от практики ежегодной приостановки указанной нормы кодекса, поскольку предусматривает более реалистичный срок принятия законов, приводящих к изменению доходов бюджетов бюджетной системы РФ", считают в кабмине. Для оперативного введения в действие проектируемой нормы предусматривается, что в случае принятия закон вступит в силу с момента его официального опубликования.

Ко второму чтению документа поправок не поступало.