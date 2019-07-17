Госдума поддержала во II чтении право правительства рассчитывать ущерб от хищений газа

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, наделяющий правительство полномочием утверждать методику расчета ущерба, возникшего в результате хищений из газопровода. Законопроект был инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации.

Расчет осуществляется на основании методических рекомендаций расчета ущерба от несанкционированных подключений к сетям газораспределения и газопотребления и несанкционированных вмешательств в работу приборов учета газа, утвержденных Минэнерго.

"По причине отсутствия у федеральных органов исполнительной власти полномочий по его изданию, данные методические рекомендации не прошли регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации, не были опубликованы и, не имея статуса нормативного акта, не применяются в судебных разбирательствах при определении размера ущерба, нося рекомендательный характер", - указывают авторы законопроекта.

При этом по итогам 2017 года было выявлено 14 214 фактов самовольных подключений к сетям газораспределения и газопотребления на общую сумму более 2,2 млрд рублей и 11 084 фактов вмешательства в счетный механизм приборов учета газа с суммой причиненного ущерба более 680 млн рублей - такие данные приводятся в сопроводительных материалах к документу.

В связи с этим законопроектом предлагается наделить правительство полномочиями по изданию нормативного правового акта, предусматривающего обоснованный и применяемый при судебных разбирательствах расчет ущерба от несанкционированных подключений к сетям газораспределения и газопотребления и несанкционированных вмешательств в работу приборов учета газа - такую методику будет определять либо кабмин, либо уполномоченный орган исполнительной власти.

Ко второму чтению документа были приняты две поправки.