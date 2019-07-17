В ФНС подтвердили отсутствие задолженности по налогам у университета "Синергия"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Университет "Синергия" обратился в Федеральную налоговую службу с просьбой провести сверку расчетов по налогам после информации о блокировке счетов учебного заведения, она подтвердила, что никакой задолженности у организации нет и счета университета не блокировались. Об этом сообщила в среду пресс-служба университета, предоставив акты об итогах совместной проверки и справку об отсутствии блокировки счетов.

"Университет "Синергия" обратился в ИФНС России №2 для проведения совместной сверки, в результате которой было получено официальное подтверждение о том, что у университета "Синергия" никаких задолженностей перед Федеральной налоговой службой нет, счета не блокировались. Сверка расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам была произведена 16 июля 2019 года", - пояснили в пресс-службе, подчеркнув, что счета университета не были заблокированы.

Как отмечается в заявлении ректора "Синергии" Артема Васильева, слова которого приводит пресс-служба, работа учебного заведения в настоящий момент продолжается в штатном режиме. "Сейчас работа университета переходит в штатный режим, идет приемная кампания, готовимся к новому учебному году", - сказал он.

В понедельник издание The Bell сообщило, что ФНС приостановила операции по счетам минимум шести компаний, связанных с бизнес-школой и частным университетом "Синергия" из-за налоговой задолженности. По данным издания, компании, связанные с "Синергией", имеют возможность принимать переводы, но самим им проводить транзакции запрещено, пока они не устранят нарушения. В этот же день пресс-служба "Синергии" заявила, что вуз не имеет задолженностей перед ФНС, а его счета никогда не блокировались.