В Испании представили прототип беспилотного аэротакси

МАДРИД, 17 июля. /ТАСС/. Испанская компания Tecnalia представила первый в королевстве прототип аэротакси, которое не нуждается в пилоте. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе предприятия.

По его информации, презентация состоялась в городе Сан-Себастьян (автономное сообщество Страна Басков). Пока что машина предназначена для перевозки одного человека или груза, вес которого не превышает 150 кг. Прототип разработан для полетов на дистанцию до 15 км, при этом само путешествие займет примерно 15 минут. Предполагается, что скорость аэротакси будет составлять 90 км/ч, а высота полета - от 100 до 300 метров в зависимости от местного законодательства.

Как уточнили в компании, речь идет о прототипе, который "входит в число первых трех в Европе и [является] первым в государстве". По информации Tecnalia, "ожидается, что это [аэротакси] станет реальностью на рынке в течение 5 лет".

Согласно задумке разработчиков, аэротакси представляет собой аэродинамическую кабину размером 1,8 на 2 метра, оснащенную дверью-окном. Приводить в движение летательный аппарат будут 16 пропеллеров, которые размещены на четырех выносных консолях.

Ожидается, что аэротакси будет иметь возможность взлета и посадки на ограниченном пространстве, например, на автопарковке. Кроме того, машина сможет летать и во время неблагоприятных погодных условий, таких как сильный ветер и дождь.

По некоторым данным, к 2035 году мировой рынок аэротакси может достигнуть €32 млрд.