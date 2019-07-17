{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем торговли России со странами Африки с 2015 года вырос более чем в три раза

На текущий момент общий объем торговли превышает $20 млрд

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Объем торговли России со странами Африки в 2018 году превышает показатели 2015 года более чем в три раза. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Кот-д'Ивуара Марселем Амон-Тано.

"У нас сейчас с Африкой общий объем торговли превышает $20 млрд. Это, наверное, достаточно скромная цифра, если мы будем сравнивать ее с показателями торговли с Африкой такой страны, как Китайская Народная Республика, или многими европейскими странами, - сказал министр. - Но отмечу, что для нас $20 млрд в прошлом году - это существенное достижение. По сравнению с 2015 годом это более чем трехкратное увеличение, и мы будем эту динамику всячески поддерживать".

Лавров подчеркнул, что Россия хочет вывести отношения с африканскими странами на качественно новый уровень, и более того, этот уровень начинает формироваться. "Я уверен, что важнейшим этапом в углублении и обогащении партнерских связей станет саммит Россия - Африка в Сочи 24 октября", - заключил глава российского дипведомства.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКот-д’Ивуар
Регионы России и Белоруссии подпишут более 20 соглашений на форуме в Петербурге
Стороны договорятся о сотрудничестве в сферах культуры, экономики, сельского хозяйства, а также по вопросу обмена студентами
Читать полностью