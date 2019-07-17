Объем торговли России со странами Африки с 2015 года вырос более чем в три раза

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Объем торговли России со странами Африки в 2018 году превышает показатели 2015 года более чем в три раза. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Кот-д'Ивуара Марселем Амон-Тано.

"У нас сейчас с Африкой общий объем торговли превышает $20 млрд. Это, наверное, достаточно скромная цифра, если мы будем сравнивать ее с показателями торговли с Африкой такой страны, как Китайская Народная Республика, или многими европейскими странами, - сказал министр. - Но отмечу, что для нас $20 млрд в прошлом году - это существенное достижение. По сравнению с 2015 годом это более чем трехкратное увеличение, и мы будем эту динамику всячески поддерживать".

Лавров подчеркнул, что Россия хочет вывести отношения с африканскими странами на качественно новый уровень, и более того, этот уровень начинает формироваться. "Я уверен, что важнейшим этапом в углублении и обогащении партнерских связей станет саммит Россия - Африка в Сочи 24 октября", - заключил глава российского дипведомства.