Avito хочет обжаловать решение ФАС по делу о незаконном копировании объявлений

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сервис объявлений Avito обратился в Арбитражный суд Москвы в целях обжалования решения ФАС по делу о незаконном копировании объявлений сайтом "Авто.ру". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Avito, сохраняя последовательную позицию в защите своих интересов и интересов своих пользователей, обратилась в Арбитражный суд города Москва в целях обжалования решения ФАС по делу о незаконном копировании объявлений. Мы хотим, чтобы суд признал оценку регулятора ошибочной и обязал ФАС надлежащим образом пересмотреть обстоятельства дела. Avito действует в интересах всех добросовестных игроков индустрии и отстаивает цивилизованный подход к ведению бизнеса", - сообщили в компании.

В Федеральной антимонопольной службе ТАСС сообщили, что иск в ведомство еще не поступал. В пресс-службе "Авто.ру" отметили, что не располагают информацией о данном иске.

В январе Avito направил жалобу в ФАС на копирование сайтом "Авто.ру" объявлений о продаже автомобилей. По мнению Avito, "Авто.ру" скопировал и разместил на своем сайте десятки тысяч объявлений о продаже автомобилей с сайта объявлений. В "Авто.ру" отрицали такие действия. В апреле стало известно, что ФАС не стала возбуждать административное дело по жалобе сервиса объявлений Avito.