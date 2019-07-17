Госдума приняла в I чтении законопроект о предоставлении субсидий виноделам

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий предоставление субсидий для стимулирования производства винограда и винодельческой продукции. Документ разработан правительством и вносит поправки в Бюджетный кодекс.

Законопроект разработан в связи с поправками в Налоговый кодекс, которыми предлагается признать виноград и виноматериалы подакцизными товарами. Документ предусматривает возможность предоставления субсидий для возмещения недополученных доходов или финансового возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) винограда и винодельческой продукции, произведенной из винограда, в частности виноматериалов, вина, игристого вина (шампанского). Субсидии могут предоставляться как юрлицам, так и индивидуальным предпринимателям.

"Законопроект, принятый Государственной думой в первом чтении, даст возможность российским производителям винограда и виноматериалов получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты. Это позволит поддержать отечественных виноградарей и виноделов, создав условия для производства вина из нашего винограда, а не из ввезенного из-за границы сырья", - сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что "российское виноделие стало развиваться, наши вина по качеству могут конкурировать с европейскими аналогами. Прежде чем принять решение, мы обсуждали меры законодательной поддержки отрасли с профессиональным сообществом, с виноделами - это производители южных регионов страны - Крыма, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей. Они поддерживают эти меры".

Вячеслав Володин также сообщил, что 18 июля Госдума планирует рассмотреть во втором чтении базовый законопроект "О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации". "Принятие этого закона позволит сформировать единый комплексный подход к правовому регулированию оборота винограда, вина и винодельческой продукции и устранить пробелы в правовых нормах, которые в настоящее время регулируют эту отрасль", - сказал председатель Госдумы.