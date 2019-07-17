Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении ставок акцизов на вина

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает, в частности, рост ставок акцизов на отдельные виды алкогольной продукции. Законопроект был инициирован правительством.

Документом предлагается унифицировать ставки акцизов на спирт этиловый, спиртосодержащую продукцию, а также на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% - на 2020 год они составят 544 рубля за литр, на 2021 год - 566 рублей, на 2022 год - 589 рублей, а на денатурированный спирт - 111 рублей, 115 рублей и 120 рублей соответственно. Устанавливаются единые налоговые ставки акциза на вина, игристые вина (шампанские), производимые на территории РФ и ввозимые на территорию страны. В итоге в 2020 году ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 рублей до 31 рубля на 1 л, на игристые - с 36 рублей до 40 рублей за 1 л.

Ставка акциза на винные газированные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, устанавливается на уровне ставки акциза на игристые вина (шампанские): 40 рублей за литр - на 2020 год, 41 рубль - на 2021 год, 43 рубля - на 2022 год. Для негазированных винных напитков и других вин, в том числе фруктовых, ставка на 2020 год составит 31 рубль, на 2021 год - 32 рубля, на 2022 год - 33 рубля.

Законопроектом предлагается отнести к подакцизным товарам спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию в металлической аэрозольной упаковке или разлитую в малые емкости, продукцию бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке, виноматериалы (за исключением предназначенных для производства дистиллятов), виноград, используемый для производства вина, игристого вина (шампанского), спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. Для виноматериалов ставка акциза на 2020 год составит 31 рубль за литр, на 2021 год - 32 рубля, на 2022 год - 33 рубля, для винограда - 30 рублей, 31 рубль и 32 рубля за тонну, соответственно.

При этом законопроектом предусматривается предоставление налогоплательщикам, производящим такие напитки и жидкости, права на получение налоговых вычетов при условии надлежащего использования подакцизного сырья.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, его принятие обеспечит получение дополнительных доходов бюджетов бюджетной системы РФ в сумме около 22 млрд рублей в год.

Документ вступит в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам за исключением отдельных положений.