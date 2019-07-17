Эксперты: спрос на СПГ в Азии за 20 лет вырастет в пять раз

ТАСС, 17 июля. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в регионах Южной и Юго-Восточной Азии к 2040 году вырастет более чем в пять раз и достигнет 236 млн тонн в год, прогнозирует британская консалтинговая компания Wood Mackenzie.

Ожидается, что почти половину этого спроса обеспечат Индия и Индонезия, на которые придется по 63 млн и 43 млн тонн в год соответственно. В Индии спрос растет за счет распространения использования газа в городах и в промышленности, в Индонезии - за счет перевода электрогенерации на газ. При этом рост спроса в Индонезии начнется с 2030-х годов.

Снижение добычи газа в Малайзии и Таиланде приведет к росту спроса на СПГ и в этих азиатских странах, считают в Wood Mackenzie. К 2040 году совокупный спрос на сжиженный газ в этих странах достигнет 20 млн тонн в год.

Пакистан и Бангладеш тоже столкнутся с последствиями сокращения внутренней добычи. К 2040 году спрос на СПГ здесь достигнет 25 млн тонн в год.

Общей проблемой для этих рынков аналитики компании называют недостаток регазификационных терминалов и другой инфраструктуры, необходимой для транспорта газа.

Более обещающим в этом плане они называют рынок Вьетнама, который уже запланировал строительство 10 таких терминалов, их ввод начнется уже с 2024 года.