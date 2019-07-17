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Первый компьютер с программируемыми резисторами переменного сопротивления собрали в США

Компьютер позволит существенно сократить затраты электроэнергии за счет вывода алгоритмов искусственного интеллекта из облачных сервисов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Ученые из Мичиганского университета разработали первый компьютер с программируемыми мемристорами, который позволит существенно сократить затраты электроэнергии за счет вывода алгоритмов искусственного интеллекта из облачных сервисов. Об этом сообщает информационный портал университета.

В основе разработки ученых лежит использование мемристоров - компьютерных резисторов переменного сопротивления, способных хранить информацию о своем состоянии. Поскольку мемристоры способны и хранить, и обрабатывать данные, они позволяют исключить самое большое препятствие для скорости вычислений - связь между памятью и процессором, избежав энергоемкого процесса загрузки информации.

Уникальные характеристики мемристоров особенно важны для алгоритмов машинного обучения, обрабатывающих массивы больших данных для идентификации объектов, моделирования и прогнозирования. Каждый мемристор может самостоятельно производить вычисления, выполняя тысячи операций одновременно. При этом любые операции требуют существенно меньше энергии и выполняются быстрее.

Новый программируемый мемристорный компьютер можно будет применять на практике в нескольких отраслях. В медицинских устройствах возможность запуска алгоритмов без облачных вычислений позволит повысить уровень безопасности, а применение мемеристорного процессора в смартфонах даст возможность дольше поддерживать уровень заряда.

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