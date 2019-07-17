В Эстонии создают робота-пожарного, который будет тушить огонь пиротехническими зарядами

ТАЛЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Тушить пожары в Эстонии в ближайшие годы могут начать роботы. Соответствующую технологию разрабатывает местное предприятие Pulstech, которое ведет переговоры с производителями беспилотников и роботов о создании автоматизированного пожарного, способного погасить огонь за считанные секунды.

Автором новой технологии тушения стал изобретатель Владимир Захматов, который еще в дни аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году задумался о том, чтобы использовать при тушении огня пиротехнический заряд. В этом случае огнетушитель выбрасывает пену не струей, а импульсами в виде шквалов или вихрей, поясняет он.

"У нас создается очень большой по площади фронт, этот фронт сразу накрывает горящую поверхность и, например, за одну секунду маленький огнетушитель тушит один квадратный метр, а залп из установки из 10 стволов тушит одну тысячу и более квадратных метров за одну секунду", - сказал он порталу ERR.

Созданная Захматовым 15 лет назад компания Pulstech разработала уже два прототипа портативного огнетушителя. Теперь изобретателям пришла в голову новая идея - объединить эту разработку с автоматизированными технологиями.

"В Эстонии, насколько я знаю, есть фирмы, которые разрабатывают принципиально новые конструкции роботов и делают их, - говорит Захматов. - По крайней мере одну такую фирму мы знаем и договорились о взаимодействии. Эта фирма будет делать специальный дрон под наши нужды".

Согласно статистике, число погибших от пожаров в Эстонии в прошлом году составило 50 человек. В общей сложности пожарным поступило более 25 тыс. вызовов. Пятая часть всех пожаров произошла из-за беспечности при использовании открытого огня, либо при неаккуратном обращении с электроприборами. Еще порядка 16% возгораний произошли из-за непотушенной сигареты.

Спасательный департамент Эстонии ранее обещал к 2025 году сократить количество погибших в результате пожаров в стране хотя бы до 12 человек в год - среднего показателя для северных стран.