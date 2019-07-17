Vodafone запустил для абонентов 5G-сеть в Германии

БЕРЛИН, 17 июля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Компания Vodafone активировала на территории Германии коммерческую сеть, работающую по стандарту 5G. Как говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе, пятое поколение связи может использовать любой, кто находится в зоне покрытия и имеет поддерживающее технологию устройство.

На данном этапе Vodafone установила лишь 25 вышек нового образца - в Дюссельдорфе, Кельне, Дортмунде и других городах. Уже к августу их станет вдвое больше, однако о массовом внедрении говорить пока рано. Для сравнения: по всей ФРГ у компании 25 тыс. антенн, работающих по более старым стандартам.

"В течение года мы будем собирать опыт", - говорит глава технического департамента компании Герхард Мак. Он рассчитывает, что в 2020 году доступ к 5G будет иметь каждый восьмой житель ФРГ, а к 2021 - каждый четвертый.

Ранее о запуске сети стандарта 5G сообщала другая компания - Deutsche Telekom.

Технология 5G обеспечивает более высокую пропускную способность по сравнению с теми, что доступны сейчас. 5G - новое поколение мобильной связи, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Рекордная скорость передачи данных по новому стандарту - 25 Гбит/с.

Пока власти ФРГ не приняли решения об использовании в сети 5G оборудования китайской корпорации Huawei. Ранее правительство Германии в принципе не отказалось от такой идеи, но подчеркнуло, что сформулирует высокие стандарты безопасности при внедрении систем мобильной связи пятого поколения. Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования.