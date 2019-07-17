Башкирия планирует до конца года открыть торговое представительство в Турции

УФА, 17 июля. /ТАСС/. Башкирия планирует до конца 2019 года открыть торговое представительство в турецком Стамбуле, доведя тем самым число зарубежных торгпредств до пяти. Об этом в среду сообщил врио главы республики Радий Хабиров на втором международном экспортном форуме "Время экспортировать" в Уфе.

"Буквально месяц назад мы открыли представительство республики в Австрии, и до конца года такая структура у нас появится и в Турции, в Стамбуле. На данный момент у нас работают торговые дома в Словакии, Болгарии и Чехии", - сказал он.

Хабиров отметил, что в Башкирии для ориентированных на экспорт предприятий малого и среднего бизнеса предусмотрены компенсации расходов на транспортировку несырьевых товаров за рубеж, их сумма может достигать 1 млн рублей. "Мы намерены довольно активно и агрессивно проводить политику продвижения продукции республики за рубежом", - добавил он.

Второй международный форум "Время экспортировать", по данным Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям, проводится в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Он собрал более 300 участников из разных стран, на ее площадках планируют обсудить вопросы реализации национальных проектов, акселерации экспорта и онлайн-торговли.

Кроме того, будут рассмотрены основные инструменты защиты интересов экспортеров за рубежом, развитие экспорта продукции АПК.