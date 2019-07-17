{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Средняя сумма трансграничного перевода физлицам в РФ с начала года снизилась на 40%

По данным ЦБ, в мае такая сумма составила $281

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Средняя сумма одного трансграничного перевода в пользу физических лиц в России сократилась с начала года более чем на 40% и в мае составила $281. При этом средняя сумма перевода физлицами из РФ уменьшилась почти на 10%, до $407, говорится в материалах Банка России, опубликованных в среду на сайте регулятора.

Всего в мае 2019 года физическими лицами было переведено из России $678 млн, а в РФ - $296 млн. При этом сальдо остается с начала года отрицательным.

При подготовке материалов использовались данные таких платежных систем, как Blizko, Contact, "Вестерн Юнион", "Золотая Корона" и "Юнистрим", а также данные "Почты России".

Теги
Россия
Кабмин поддержал законопроект о защите собственников от махинаций с электронной подписью
При этом в правительстве отметили, что документ необходимо доработать
Читать полностью