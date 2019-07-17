Средняя сумма трансграничного перевода физлицам в РФ с начала года снизилась на 40%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Средняя сумма одного трансграничного перевода в пользу физических лиц в России сократилась с начала года более чем на 40% и в мае составила $281. При этом средняя сумма перевода физлицами из РФ уменьшилась почти на 10%, до $407, говорится в материалах Банка России, опубликованных в среду на сайте регулятора.

Всего в мае 2019 года физическими лицами было переведено из России $678 млн, а в РФ - $296 млн. При этом сальдо остается с начала года отрицательным.

При подготовке материалов использовались данные таких платежных систем, как Blizko, Contact, "Вестерн Юнион", "Золотая Корона" и "Юнистрим", а также данные "Почты России".