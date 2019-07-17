Компания из Татарстана отреставрирует древнюю Джума-мечеть в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 17 июля. /ТАСС/. Татарское специальное научно-реставрационное управление (АО "ТСНРУ") стало победителем конкурса на реставрацию Джума-мечети VII века в дагестанском Дербенте, на проведение работ из федерального бюджета будет направлено более 265 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как следует из документов закупки, компания из Казани стала единственным участником электронного аукциона, ее заявка была признана соответствующей требованиям законодательства и конкурсной документации. Финансирование работ составит более 53 млн рублей в 2019 году и более 212 млн рублей в 2020 году. Завершить реставрацию планируется до 30 октября 2020 года.

Как рассказал ТАСС директор Дербентского музея-заповедника Али Ибрагимов, мечеть планируется не только полностью реставрировать, но и оборудовать системами отопления и вентиляции.

"Сейчас мечеть в аварийном состоянии, в стенах огромные трещины. Все это будет устранено… Уберут современную крышу, обшивку, которая дает дополнительную нагрузку на здание. Конечно, получится не совсем так, как было 1300 лет назад, но в любом случае будет намного лучше, чем сейчас. На 100-200 лет хватит", - сказал Ибрагимов.

Построенная арабами Джума-мечеть считается главной мечетью Дербента и старейшей мечетью в России и на всем постсоветском пространстве. В 2003 году мечеть внесена в реестр культурного наследия ЮНЕСКО. Всего в Дербенте насчитывается 31 объект культурного наследия федерального значения.