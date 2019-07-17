Парк спецтхеники для тушения природных пожаров удвоят с Северной Осетии по нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии приобретут в текущем году шесть единиц спецтехники для тушения лесных пожаров по нацпроекту "Экология, сообщил в среду ТАСС замминистра природных ресурсов и экологии республики Казбек Доев.

"В этом году в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" Северной Осетии выделено 18,2 млн рублей. Это позволит нам приобрести необходимую противопожарную спецтехнику, сформировать запас лесных семян, увеличить площади лесовосстановления. В настоящее время в ведении Минприроды находится шесть единиц противопожарной техники, все они в рабочем состоянии", - сказал замминистра.

По его словам, всего будет приобретено три машины для тушения пожаров и три лесопатрульные. На эти цели выделено 11,7 млн рублей. Кроме того, в этом году на выделенный Рослесхозом транш в размере 9,2 млн рублей будут закуплены трактор и бульдозер , которые также будут использоваться для профилактики и тушения лесных пожаров.

"Новая техника поможет нам не только в усилении работы по тушению пожаров в лесах, но и для проведения противопожарных мероприятий - строительства дорог противопожарного характера и прокладки минерализованных полос. Они будут оснащены всем необходимым инвентарем и помогут локализовать очаг пожара, а также не допускать перехода огня", - пояснил Доев.

Также по нацпроекту в 2019 году в Пригородном, Алагирском, Дигорском, Кировском и Моздокском районах будут посажены лесные насаждения на площади 52 га.

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года, в него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).