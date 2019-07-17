Реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии снизились на 1,3%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян в январе - июне 2019 года снизились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 1,3%, говорится в оперативном докладе Росстата.

Для сравнения, за первое полугодие 2018 года располагаемые доходы населения выросли на 1,3%.

Во втором квартале 2019 года реальные располагаемые доходы сократились на 0,2% в годовом выражении. В первом квартале 2019 года, по уточненной оценке, данный показатель снизился на 2,5% к уровню января - марта 2018 года, добавили в Росстате.