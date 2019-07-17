Количество рейсов морских судов в ямальском Сабетте увеличилось втрое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Порт Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за полгода принял 156 морских судов, сообщается в среду на сайте Ямало-Ненецкой таможни. Это втрое больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

"В морском пункте пропуска Сабетта за шесть месяцев 2019 года оформлено прибытие 156 и убытие 154 морских судов загранплавания", - говорится в сообщении. В пресс-службе таможни уточнили, что за первое полугодие 2018 года было оформлено прибытие 49 судов.

Порт Сабетта был построен для реализации проекта по сжижению природного газа "Ямал СПГ". Первая линия завода была открыта в декабре 2017 года, вторая и третья линии - в июле и ноябре 2018 года.

Как сообщается на сайте "Ямал СПГ", в первом полугодии 2019 года завод произвел 9 млн т сжиженного природного газа и 0,6 млн т стабильного газового конденсата.