Пассажиропоток аэропорта Пермь увеличился почти на 10% в I полугодии 2019 года

ПЕРМЬ, 17 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток в Международном аэропорту "Пермь" в первом полугодии 2019 года увеличился на 9,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 745,5 тыс. человек, следует из сообщения воздушной гавани.

На международных воздушных линиях было перевезено 134 тыс. пассажиров (+35,5%).

На внутренних авиалиниях аэропорт "Большое Савино" обслужил 611,5 тыс. пассажиров (+5%).

Лидером по перевозкам стала авиакомпания "Аэрофлот": выполнила более тысячи полетов в Москву и перевезла более 205 тыс. пассажиров. На втором месте находится компания S7 Airlines, которая выполнила более 600 вылетов в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и перевезла более 150 тыс. пассажиров. Третье место занимает "Победа": авиакомпания выполнила 400 рейсов и перевезла более 135 тыс. пассажиров.